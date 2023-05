Cina: commercio nelle Zone di libero scambio aumentato del 6,6 per cento a gennaio-marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale delle 21 Zone di libero scambio della Cina è aumentato del 6,6 per cento su base annua nel primo trimestre, attestandosi a circa 260,5 miliardi di dollari. Lo riferiva ieri la portavoce del ministero del Commercio, Shu Jueting, in conferenza stampa, precisando che il tasso di crescita ha superato di 1,8 punti percentuali il livello nazionale. Gli investimenti diretti esteri in uso effettivo nelle Zone di libero scambio sono aumentati del 22,1 per cento su base annua, arrivando nel periodo di riferimento a circa 10,3 miliardi di dollari. La Cina ha istituito la prima Zona di libero scambio a Shanghai, nel 2013. (Cip)