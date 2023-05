Cina: vendite autovetture aumentate dell’83 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di autovetture in Cina sono aumentate dell'82,7 per cento su base annua ad aprile, periodo in cui sono stati acquistati circa 2,16 milioni di veicoli. Lo indicano i dati pubblicati dall’Associazione cinese dei produttori di automobili, precisando che le vendite di auto si sono attestate a 8,24 milioni di unità nel primo quadrimestre, in aumento del 7,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. La società ha attribuito l’incremento annuale delle vendite alla bassa base di confronto di aprile 2022, osservando tuttavia che la ripresa economica nazionale potrebbe contribuire ad un rafforzamento della domanda nel mercato delle autovetture. Il mese scorso la vendita di veicoli a nuova energia ha mantenuto un forte slancio: gli acquisti sono aumentati di oltre il 110 per cento su base annua, attestandosi a 636 mila unità. La quota di mercato dei Nev ha raggiunto il 29,5 per cento. Il mese scorso, inoltre, le case automobilistiche cinesi hanno esportato 376 mila veicoli, in aumento del 170 per cento su base annua. (Cip)