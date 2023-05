Roma: sgominata banda specializzata in furti su camion, eseguite 8 misure cautelari personali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad insospettire gli inquirenti il numero dei furti registrati in un arco temporale così ristretto e l’apparente facilità con cui gli stessi venivano messi a segno. Da lì il sospetto che dietro agli stessi vi fosse una regia comune, come poi emerso nel corso delle indagini. In particolare, è stato riscontrato che i componenti della banda si sarebbero accordati con alcuni autotrasportatori ai quali avrebbero indicato luogo dell’incontro, orari e modalità di esecuzione del furto. Il tutto in cambio di un compenso in denaro. Durante l’ultimo furto, però, i finanzieri hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti, tutti di nazionalità romena, intenti a trafugare merce (per un valore stimato di circa 20.000 di euro) poi sequestrata e rimessa nella disponibilità del legittimo proprietario. (segue) (Rer)