Cina: Xi sollecita ulteriore sviluppo dei reparti sottomarini

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha sollecitato l’ulteriore sviluppo dei reparti sottomarini delle forze armate, che devono diventare una “forza d’élite con competenze a tutto campo”. Il presidente si è così espresso in una lettera indirizzata ai reparti, che detengono “grandi responsabilità” e a cui sono affidate “missioni gloriose”. Xi ha invitato i militari a rafforzare il contributo agli obiettivi prefissati per il centenario delle Forze armate, in calendario nel 2027. (Cip)