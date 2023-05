Taiwan: nuova sortita della Cina con 32 aerei e 4 navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree e navali di Pechino hanno intensificato le manovre attorno all'isola soprattutto in risposta al colloquio tenuto il 5 aprile tra la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, a Los Angeles. La maggior parte delle sortite ha avuto luogo nell'angolo sud-occidentale dell'Adiz, con occasionali intrusioni anche lungo il perimetro sud-orientale e orientale. Tra il 27 e il 28 aprile, il drone militare cinese TB-001 ha sorvolato per la prima volta in senso antiorario l'intero perimetro dell'isola di Taiwan, transitando sul Canale di Bashi, a nord delle Filippine, dirigendosi a est dell'isola e tornando infine verso la costa cinese. (Cip)