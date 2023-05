Cina-Australia: “South China Morning Post”, ministro Esteri Qin atteso a Canberra a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, visiterà l’Australia il prossimo luglio, come parte degli sforzi di Pechino per rilanciare le relazioni bilaterali con Canberra. Lo riferiscono fonti riservate al quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, ricordando che il ministro del Commercio australiano, Don Farrell, è arrivato ieri a Pechino per una visita di tre giorni. Il viaggio di Qin in Australia si concentrerà sull’edizione annuale del dialogo strategico bilaterale, e farà seguito alla visita condotta dalla ministra degli Esteri di Canberra, Penny Wong, a Pechino lo scorso dicembre per l’edizione 2022 del dialogo. (Cip)