Taiwan: vicepresidente Kuomintang ricevuto da funzionario cinese Song Tao a Xi’an

- Sean Lien, vicepresidente del partito conservatore Kuomintang (Kmt), all’opposizione a Taiwan, è stato ricevuto ieri dal direttore dell’ufficio cinese delegato agli affari dell’isola, Song Tao, a Xi’an. Le parti hanno avuto uno scambio d’opinione sugli ultimi sviluppi nelle relazioni tra le due sponde dello Stretto, che per la Cina non dovrebbero essere influenzate da “forze esterne”. È necessario opporsi ai “separatisti promoventi l’indipendenza dell’isola” e rafforzare la comunicazione e gli scambi con la Cina per assicurare pace e stabilità nello Stretto, ha detto Lien. (Cip)