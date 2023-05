Governo: Roccella, parole Lollobrigida? Si tratta di conservare nostro patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Etnia italiana? Oggi parliamo di ambientalismo, green, di conservazione di ambiente, si tratta di conservare il nostro patrimonio di cultura, non si tratta di conservare una razza che non esiste". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando le parole del ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida sull'etnia italiana. "Le etnie esistono, noi siamo orgogliosi di essere italiani, c'è un senso di identità legato ad un patrimonio di cultura a cui tutti siamo affezionati, non certo ad una razza", ha spiegato. (Rin)