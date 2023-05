Amministrative: al voto 47 Comuni del Lazio, oltre mezzo milione gli elettori alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tessera elettorale alla mano per i cittadini del Lazio: sabato e domenica si vota per l'elezione dei nuovi sindaci in 47 Comuni della regione. Per i 560.894 aventi diritto al voto le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì. Si voterà in 12 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno - dove il ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio - e in 35 Comuni con meno di 15 mila abitanti e per cui non cè previsto un secondo turno. I cittadini che si recheranno alle urne dovranno portare con sé la propria carta d’identità, o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, e la tessera elettorale, previa verifica della scadenza. La tessera elettorale in scadenza si può rinnovare all'ufficio elettorale del Comune di residenza aperto, oltre all'orario ordinario, anche per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì. (segue) (Rer)