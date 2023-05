Amministrative: al voto 47 Comuni del Lazio, oltre mezzo milione gli elettori alle urne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per votare è sufficiente tracciare un segno solo sul candidato sindaco - nei Comuni fino a 15.000 abitanti - oppure, nei Comuni più popolosi, tracciando un segno su una delle liste collegate al candidato primo cittadino, oppure esprimendo voto disgiunto e tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il sindaco viene eletto in un turno unico, un secondo turno è previsto soltanto in caso di parità di voti. (segue) (Rer)