Amministrative: al voto 47 Comuni del Lazio, oltre mezzo milione gli elettori alle urne (3)

- I Comuni più popolosi che andranno al voto sono Latina - con 127.861 abitanti di cui 106.603 elettori, unico capoluogo di provincia - e le province pontine Aprilia e Terracina. Nella provincia romana i grandi Comuni alle urne sono: Fiumicino, Pomezia, Rocca Di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri. Nel frusinate sono due le grandi città: Anagni e Ferentino. Per quanto riguarda i Comuni più piccoli, invece, nella provincia di Roma da martedì avranno un nuovo sindaco Segni, Morlupo, Sacrofano, Gallicano nel Lazio, Olevano Romano, Affile, Magliano Romano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma e Roccagiovine. In provincia di Frosinone i Comuni che andranno alle urne saranno Fiuggi, Boville Ernica, Arpino, Aquino, Atina, Amaseno, Serrone, Pico, Villa Santa Lucia, Pignataro Interamna, Villa Latina e Filettino. A Latina voteranno per un nuovo primo cittadino i piccoli Comuni di Sonnino, Roccagorga, Lenola, Bassiano e Campodimele. Tutti inferiori a 15 mila abitanti, infine, i Comuni al voto in provincia di Rieti e Viterbo: Borgorose, Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina, Varco Sabino - Comune più piccolo al voto con soli 165 abitanti - nel reatino, Sutri, Vignanello, Valentano e Vallerano nel viterbese. (Rer)