Migranti: ecco come cambierà la politica di immigrazione degli Usa dopo il Titolo 42

- La scadenza del Titolo 42, avvenuta solo poche ore fa, determinerà cambiamenti significativi nella politica degli Stati Uniti per la gestione dei migranti in arrivo al confine con il Messico, il cui numero già elevato è atteso in forte rialzo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. La revoca del decreto, disposto dall’amministrazione Trump nel 2020 come misura di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 nel Paese, costringerà le autorità Usa a tornare ad applicare il cosiddetto Titolo 8, entrato in vigore nel 1968. La differenza sostanziale tra i due provvedimenti riguarda la tempistica e le sanzioni imposte ai migranti che si presentano illegalmente al confine tra Stati Uniti e Messico. Il Titolo 42 consente infatti alle autorità Usa di espellere automaticamente le persone che, essendo entrate illegalmente nel Paese, possono avere eluso i controlli medici, rappresentando un potenziale rischio per la salute pubblica. La norma, mantenuta finora in vigore attraverso varie sentenze e di fatto utilizzata dall’amministrazione Biden per proseguire le operazioni di respingimento, non prevede conseguenze legali rilevanti per i migranti respinti, pur consentendo alle autorità di frontiera di velocizzare enormemente i tempi delle procedure. (segue) (Was)