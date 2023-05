Migranti: ecco come cambierà la politica di immigrazione degli Usa dopo il Titolo 42 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Titolo 8, di contro, delinea con precisione il processo da rispettare per respingere i migranti, con tempistiche non inferiori a diverse ore, ma stabilendo anche conseguenze legali e penali piuttosto serie. “A partire dalla mezzanotte, chi giungerà al confine meridionale illegalmente sarà considerato inidoneo alla presentazione della richiesta di asilo e subirà conseguenze legali: queste includono il divieto di ingresso negli Stati Uniti per cinque anni e, in caso di recidiva, accuse di natura penale”, ha spiegato il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas, che ieri ha partecipato al briefing giornaliero della Casa Bianca per spiegare meglio le modifiche nella politica migratoria del Paese. La transizione verso il Titolo 8, ha aggiunto, sarà “fluida e immediata”. La transizione da una norma all'altra, e la conseguente dilatazione dei tempi di espulsione, comporterà quasi certamente un aumento dei migranti trattenuti presso le strutture di prima accoglienza al confine, con ovvie pressioni sulle agenzie preposte al controllo delle frontiere e anche alle comunità e città di confine, già alle prese da due anni con una crisi migratoria senza precedenti. (segue) (Was)