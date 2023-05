Migranti: ecco come cambierà la politica di immigrazione degli Usa dopo il Titolo 42 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui il provvedimento annunciato nei giorni scorsi dal governo federale, che nelle prossime settimane schiererà altri 1.500 militari lungo il confine meridionale del Paese a sostegno della polizia e delle agenzie di frontiera incaricate delle procedure di registrazione, anche se ai militari non sarà consentito di effettuare arresti. Va detto poi che il Titolo 42, pur essendo stato utilizzato per espellere un totale di 2,8 milioni di migranti nel corso di tre anni, non prevedeva alcuno strumento per impedire successivi tentativi di ingresso da parte dei medesimi soggetti. Solo nel dicembre 2022, le autorità Usa hanno fermato un totale di 250 mila migranti illegali entrati nel Paese. A dispetto delle misure di espulsione più agevoli, inoltre, da due anni il governo federale organizza trasporti di migranti irregolari in diverse grandi città e Stati Usa tramite autobus e aerei: una pratica tesa ad alleggerire la pressione sulle strutture di prima accoglienza, che però è oggetto di pesanti critiche da parte dei Repubblicani, che ne denunciano l'opacità. Proprio in risposta a queste attività, i governatori repubblicani di Florida e Texas hanno avviato dallo scorso anno trasferimenti volontari di migranti irregolari verso grandi città a guida democratica, come New York e Chicago. (segue) (Was)