Migranti: ecco come cambierà la politica di immigrazione degli Usa dopo il Titolo 42 (4)

- Contrariamente al Titolo 42, il Titolo 8 consente di espellere chiunque non presenti una regolare richiesta di asilo: si tratta però di un ostacolo che i migranti entrati illegalmente nel Paese riescono ad aggirare con il sostegno di gruppi e associazioni, che li aiutano a stilare domande di asilo durante l'attesa nei centri di identificazione e prima accoglienza al confine, prima che le autorità possano procedere alla loro espulsione. Nonostante i requisiti più stringenti, il governo federale si aspetta dunque un incremento notevole degli arrivi al confine nei prossimi giorni, complice anche il fatto che maggio è tipicamente il mese dove si registrano più richieste. Negli ultimi giorni, la polizia di frontiera statunitense ha arrestato in media ottomila persone al giorno al confine con il Messico, rispetto ai 4-5 mila dello scorso inverno. L’amministrazione Biden si aspetta un ulteriore incremento, fino ad una media di 10-11 mila arrivi giornalieri. Durante una conferenza stampa organizzata nei giorni scorsi, un funzionario ha affermato che in questo momento circa 24 mila tra agenti di frontiera e doganali presidiano il confine meridionale degli Stati Uniti. (Was)