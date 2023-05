Regno Unito: Banca d'Inghilterra rafforza stime crescita Pil a + 2,25 per cento nei prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra ha aggiornato le sue previsioni per la crescita economica del Regno Unito, lanciando tuttavia un avvertimento sul fatto che l'inflazione non scenderà così velocemente come previsto nel corso del prossimo anno. Come riporta il quotidiano "The Times", nelle nuove proiezioni, la Banca ha comunicato che il Pil del Paese sarà di 2,25 punti percentuali superiore alle attese nei prossimi tre anni, rispetto alle proiezioni fatte a febbraio 2023. Si tratta del più grande aggiornamento nei 26 anni di storia del comitato di politica monetaria della banca centrale. Il quotidiano britannico specifica che le prospettive sono cambiate così tanto perché i prezzi globali del gas all'ingrosso sono scesi al di sotto dei loro livelli prima della guerra in Ucraina e la spesa delle famiglie è stata incrementata dalle misure di sostegno del governo. (Rel)