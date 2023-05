Francia: inflazione al 5,9 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l'inflazione in Francia è arrivata al 5,9 per cento, dopo il 5,7 per cento registrato a marzo. Lo ha reso noto l'istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). "Questo aumento dell'inflazione è dovuto all'accelerazione dei prezzi dell'energia (+6,8 per cento), dei servizi (+3,2 per cento) e del tabacco (+9,4 per cento)", si legge nella nota. "Al contrario, i prezzi dei prodotti manifatturieri (+4,6 per cento) e dell'alimentazione (+15 per cento)", riferisce l'Insee. (Frp)