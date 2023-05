© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Congedo paritario? Si ma non vogliamo d'obbligo, lo devono poter prendere sia la madre che il padre ma noi vogliamo rendere attrattivo il lavoro di cura. Se io dico che sono mamma non ho prestigio sociale". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (Rin)