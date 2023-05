Famiglia: Meloni, parlare di natalità oggi è rivoluzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Viviamo in un’epoca in cui parlare di natalità, maternità e famiglia è sempre più difficile: a volte sembra un atto rivoluzionario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel corso degli Stati generali della natalità, a Roma. “Dobbiamo avere coraggio per rivendicare cose fondamentali per la crescita della nostra società”, ha aggiunto il presidente rimarcando come “al coraggio delle idee debba seguire il coraggio delle azioni”. (Rin)