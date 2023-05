Brasile: scarcerato ex ministro Giustizia arrestato a seguito dei disordini dell'8 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torres, funzionario della Polizia federale in aspettativa, dovrà comunque rispettare alcune misure restrittive. I suoi spostamenti saranno monitorati attraverso l'uso di una cavigliera elettronica. Gli sarà inoltre vietato di lasciare il Distretto Federale e di uscire di casa durante gli orari notturni e nei fine settimana; dovrà consegnare il passaporto, presentarsi all'autorità giudiziaria una volta alla settimana, consegnare le armi in suo possesso e non potrà utilizzare i social network. (segue) (Brb)