Brasile: scarcerato ex ministro Giustizia arrestato a seguito dei disordini dell'8 gennaio (4)

- Secondo quanto definito nella bozza, il compito della giunta sarebbe stato quello di un "controllo di conformità legale del processo elettorale" terminato con la vittoria di Lula, anche ottenendo accesso alla corrispondenza telematica e telefonica dei giudici del Tse, per tutto il periodo elettorale fino alla nomina ufficiale di Lula il 12 dicembre. Lo stato di Difesa prevedeva anche la chiusura fisica e l'accesso limitato a soli autorizzati nella sede del tribunale e in tutte le aree interessate dal passaggio di documenti in merito al processo elettorale, come dati telematici, conteggio dei voti e scrutini dei voti raccolti dalle urne elettroniche in tutto il Paese. (Brb)