Usa-Kuwait: Blinken a colloquio col ministro degli Esteri al Sabah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Salem al Sabah. Durante una conferenza stampa prima dell'incontro, Blinken ha ricordato il precedente incarico del suo interlocutore come ambasciatore kuwaitiano negli Stati Uniti, e ha ringraziato il Paese arabo per il suo ruolo costruttivo negli sforzi di ricomposizione della crisi in Sudan. Al Sabah ha evidenziato l'importanza e la solidità del rapporto di partenariato e amicizia tra Stati Uniti e Kuwait, e ha riconosciuto a Washington "un ruolo centrale nel mantenimento della pace e della sicurezza nella nostra regione". Il ministro ha auspicato che gli Stati Uniti possano continuare a prestare il loro contributo di stabilizzazione e la loro influenza per la risoluzione pacifica delle controversie. (Was)