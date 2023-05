Giappone: oltre 900 casi di maltrattamenti in asili e scuole materne nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità locali giapponesi hanno ricevuto 914 denunce di maltrattamenti ai danni di minori in asili e scuole materne del Paese tra aprile e dicembre dello scorso anno, inclusi 90 casi classificati come abusi. E' quanto emerge da un sondaggio delle autorità municipali del Paese pubblicato oggi dall'Agenzia degli Infanti e delle famiglie giapponese, istituita ad aprile. Il dato pubblicato dall'agenzia fornisce un quadro preoccupante degli ambienti preposti alla cura della prima infanzia, e accresce le pressioni sulle autorità locali affinché vengano intensificate le misure di vigilanza e prevenzione. Il sondaggio della neoistituita agenzia governativa segue l'arresto lo scorso dicembre di tre ex insegnanti di una scuola materna a Shizuoka, accusate di molteplici casi di abuso ai danni di minori. La vicenda ha destato scandalo nel Paese, sollevando il velo su diversi casi simili in varie parti del Paese. Il dato relativo ai maltrattamenti risente comunque dei diversi criteri di classificazione delle autorità locali, e per tale ragione il governo giapponese ha varato nuove linee guida e sta considerando il varo di nuovi obblighi di trasparenza da parte delle strutture per la prima infanzia. (Git)