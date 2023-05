Energia: concluse le procedure per ripresa esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Hayan Abdul Ghani, ha annunciato che “la compagnia irachena Somo, specializzata nella commercializzazione del greggio, ha informato la società turca Botas che riprenderà le attività di esportazione e di carico il prossimo sabato, 13 maggio”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato stampa diffuso ieri dal ministero del Petrolio iracheno. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, in un altro comunicato, pubblicato ieri dalle autorità del governo regionale di Erbil, si leggeva che “il governo regionale del Kurdistan e il governo federale di Baghdad erano giunte a un accordo sulla ripresa delle esportazioni di petrolio dalle regione del Kurdistan”. Di conseguenza, continua il comunicato, “la compagnia irachena Somo, specializzata nella commercializzazione del petrolio, il 10 maggio aveva chiesto alla parte turca di riprendere l’importazione del greggio esportato dalla regione del Kurdistan attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan”. La regione del Kurdistan iracheno esportava 450.000 barili di petrolio al giorno, ossia lo 0,5 per cento delle esportazioni totali di petrolio dell’Iraq. Tuttavia, a seguito di una sentenza della Corte internazionale di arbitrato di Parigi, la Turchia, accusata di aver violato l’accordo firmato con l’Iraq nel 1973, aveva interrotto le esportazioni del greggio curdo-iracheno attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan. Il 4 aprile scorso, a Baghdad, il presidente del governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, e il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, avevano firmato un accordo per riavviare le esportazioni di oro nero dalla regione del Kurdistan, rinviando a intese successive la definizione dei dettagli tecnici. (Irb)