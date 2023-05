Emirati: presidente Mohammed bin Zayed ha incontrato Emmanuel Macron a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, si è recato ieri a Parigi, dove ha incontrato l’omologo della Francia, Emmanuel Macron. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Bayan”. Durante l’incontro, tenutosi all’Eliseo, sede della presidenza della Repubblica francese, i due hanno discusso dei vari sviluppi del partenariato strategico globale sulla cooperazione energetica, firmato dai due Paesi il 18 luglio 2022. Macron e Mohammed bin Zayed, inoltre, hanno preso in considerazione le opportunità per espandere la cooperazione bilaterale in tutti i settori. (Res)