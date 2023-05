© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Malesia è cresciuta del 5,6 per cento su base annua nel primo trimestre 2023, un dato superiore alle previsioni degli economisti che riflette un aumento dei consumi privati e degli investimenti. Lo certificano i dati pubblicati oggi dalla banca centrale di quel Paese. Gli economisti prevedevano in media una crescita del 4,8 per cento. (Fim)