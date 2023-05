Medio Oriente: negoziati tra Israele e fazioni palestinesi su pressione Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero in corso negoziati tra Israele e le fazioni palestinesi, avviati su pressione dell’Egitto, per concludere un cessate il fuoco entro le prossime 48 ore. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando una fonte secondo la quale i negoziati avrebbero subito un’interruzione di sei ore a causa della “profonda irritazione dell’Egitto”. Israele quindi avrebbe informato il Cairo del suo ritorno alle trattative, mentre il movimento palestinese della Jihad islamica avrebbe accettato di interrompere il lancio di razzi in cambio della fine delle incursioni delle Forze di difesa israeliane (Idf). Come condizione per la tregua, il movimento della Jihad islamica avrebbe posto la fine delle uccisioni mirate dei suoi miliziani, ma ieri sera il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha dichiarato al canale 12 che “se ci sarà un cessate il fuoco, non dovranno esserci precondizioni”. Nella notte, intanto, la Jihad islamica ha intensificato il lancio di razzi verso le città vicine alla Striscia di Gaza e a sud di Tel Aviv, in particolare su Ashkelon. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome è riuscito a intercettare un buon numero di questi razzi e le sirene di allerta hanno continuato a suonare negli insediamenti israeliani attorno alla Striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, le brigate Al Quds, braccio armato della Jihad islamica, hanno lanciato razzi a lunga gittata sugli insediamenti israeliani, in particolare ad Ashkelon, Sufa, Bri Jan, Ashkol, Zikim, Mekkim e sul Negev. (Res)