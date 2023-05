Medio Oriente: Israele approva progetto legge che vieta bandiere e foto di “terroristi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Israele (Knesset) ha approvato in via preliminare un nuovo progetto di legge che vieta di esibire bandiere di organizzazioni ufficialmente qualificate come “terroristiche” e fotografie di personalità definite “terroriste” dalle autorità dello Stato ebraico. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, aggiungendo che, in caso di infrazione, il progetto di legge prevede sanzioni amministrative fino a 3.000 dollari per la prima volta e fino a 6.000 dollari in caso di recidiva. La bozza è frutto dell’iniziativa di Zvi Sokot, deputato del partito Otzama Yehudit, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. Il testo è stato approvato con 50 voti favorevoli e 28 contrari. “La legge per ora è scritta in termini generali”, ha spiegato Sokot, “ma successivamente si estenderà e diventerà più chiara riguardo al fatto di issare la bandiera dell’Organizzazione di liberazione della Palestina e di altre organizzazioni terroristiche”. (Res)