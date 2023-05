Iraq: Baghdad chiede sostegno internazionale per ripartizione risorse idriche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq “ha bisogno di un sostegno internazionale per ottenere quanto le spetta in modo giusto ed equo dai Paesi vicini che condividono il corso dei due fiumi Tigri ed Eufrate e dei loro affluenti”. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Risorse idriche dell’Iraq, Aoun Diab Abdullah, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Diab, infatti, ha spiegato che l’Iraq ha di fronte a sé “una sfida difficile, tanto più che siamo nella stagione estiva, calda e secca, e non abbiamo sufficienti risorse per le nostre dighe e per le nostre riserve, a causa dei quantitativi di acqua che la Turchia sottrae dai fiumi Tigri ed Eufrate (le cui sorgenti sono in territorio turco) e l’Iran dagli affluenti”. “Esistono accordi con i Paesi vicini e la Turchia si era impegnata ad attuare il memorandum di intesa firmato nel 2021”, ha aggiunto Diab. La situazione è critica anche per il lago artificiale di Anah, nel governatorato occidentale di Anbar, creato come riserva di acqua potabile dalla diga Haditha, sull’Eufrate, a causa della siccità e delle dighe costruite a monte dalla Turchia. A proposito di questo e di altri laghi artificiali, Diab ha riferito che le autorità irachene hanno chiesto di evitare di utilizzarne le acque per gli allevamenti, attribuendo la priorità al loro uso come acque potabili. (Res)