Yemen: inviato saudita, le parti sono “serie” sulla pace ma le prossime tappe sono incerte

- Le parti belligeranti in Yemen sono “serie” sull’intenzione di porre fine al devastante conflitto nel Paese, ma “è impossibile prevedere quando potranno tenersi i negoziati e, ancora meno, una svolta negli eventi. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Arabia Saudita in Yemen, Mohammed al Jaber, ieri, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “Tutti sono seri e questo significa che tutti stanno cercando la pace”, aveva detto Al Jaber, lo scorso mese, al termine di un colloquio con i rappresentanti del gruppo ribelle sciita degli Houthi, aggiungendo che “non sarebbe stato facile definire le prossime tappe”. “Poiché l’Arabia Saudita ha rapporti con tutti gli yemeniti, inclusi gli Houthi”, ha precisato, “usiamo il nostro peso per convincere tutti gli yemeniti a sedere al tavolo delle trattative e a discutere delle questioni aperte”. “Alla fine dipende dagli yemeniti”, ha dichiarato Al Jaber, notando tuttavia che le due parti, il governo con capitale provvisoria ad Aden e gli Houthi, “rifiutano di incontrarsi”. (Res)