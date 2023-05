Pakistan: l'ex premier Khan si presenterà oggi di fronte all'Alta corte di Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, comparirà di fronte all'Alta corte di Islamabad oggi, tre giorni dopo il suo drammatico arresto e all'indomani dell'inatteso ordine di scarcerazione da parte della Corte Suprema. E' stata proprio la Corte Suprema a ordinare la comparizione di Khan di fronte all'Alta corte alle 11 di stamattina (ora locale), rimandando a quest'ultima una decisione in merito all'eventuale custodia cautelare dell'ex premier. L'annuncio della scarcerazione ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), partito di cui Khan è presidente, e che ha organizzato per oggi una nuova manifestazione nella capitale. (segue) (Inn)