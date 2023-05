Pakistan: l'ex premier Khan si presenterà oggi di fronte all'Alta corte di Islamabad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Pakistan ha disposto ieri "l'immediato rilascio" dell'ex premier, il cui arresto, avvenuto lo scorso 9 maggio con l'accusa di corruzione, è definito "illegale". Prima del pronunciamento il giudice capo Umar Ata Bandial aveva già espresso dubbi sulle modalità dell'arresto e aveva chiesto un colloquio a stretto giro di posta con il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan in risposta a una petizione promossa dalla difesa di Khan. Gli avvocati hanno anche affermato che l’ex premier sarebbe stato percosso durante l’arresto e ferito in una sparatoria per la quale Khan accusa il governo e le forze armate. Circostanze tuttavia negate dalle autorità, che hanno attribuito lo scontro a fuoco all'azione di un “fanatico religioso”. Khan è stato quindi portato davanti ai tre giudici della Corte suprema alle 17:45 ora locale. (segue) (Inn)