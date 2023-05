Pakistan: l'ex premier Khan si presenterà oggi di fronte all'Alta corte di Islamabad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Khan, seguito da quello di altri leader di spicco del Pti tra cui il vice presidente ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi e del segretario generale Asad Umar, aveva provocato nelle scorse ore proteste e violenti scontri in tutto il Pakistan, inducendo il primo ministro Shehbaz Sharif a schierare l'esercito a Islamabad, nella provincia del Punjab e in altre regioni del nord-ovest del Paese. Nei disordini hanno perso la vita almeno otto persone, mentre altre 290 sono rimaste ferite. L’arresto del 9 maggio è stato chiesto per un’inchiesta sul fondo Al Qadir University Project Trust (Aqupt) dal National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari: l’Aqupt, di cui Khan è fondatore e presidente, è stato istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, la cui prima pietra è stata posata nel 2019, quando il politico era premier. L’ateneo è ancora in costruzione vicino Islamabad, anche su terreni donati dalla società immobiliare Bahria Town, donazioni su cui ci sarebbero delle ombre. (segue) (Inn)