Pakistan: l'ex premier Khan si presenterà oggi di fronte all'Alta corte di Islamabad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì è stata formalizzata anche l'incriminazione di Khan per il cosiddetto “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. Le questioni giudiziarie pendenti sono numerose, intrecciate e complesse. Quello che è chiaro è che il Paese è in fibrillazione da più di un anno, ovvero dalla caduta del governo Khan. Contro l’allora premier fu presentata una mozione di sfiducia da diverse forze di opposizione tra cui la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e il Partito popolare pachistano (Ppp). Gli oppositori motivarono l’iniziativa soprattutto con la situazione economica del Paese. Dopo vari tentativi di evitare il voto all’Assemblea nazionale, la camera bassa, e di scioglierla, la mozione fu votata, anche da ex alleati del Pti. Il 10 aprile 2022 finiva il governo Khan, fine che il leader non ha mai accettato, lanciando contro gli avversari ogni sorta di accusa: compravendita di voti, complotti con potenze straniere, strumentalizzazione della giustizia, tentato omicidio. Il presidente del Pti ha lanciato anche un’imponente campagna di protesta per chiedere elezioni anticipate. (segue) (Inn)