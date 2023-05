Pakistan: l'ex premier Khan si presenterà oggi di fronte all'Alta corte di Islamabad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan ha denunciato una “cospirazione finanziata dall’estero”, ovvero dagli Stati Uniti, insoddisfatti per la posizione del Pakistan sull’Ucraina (nel giorno dell’invasione russa Khan si trovava a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin). Secondo l’ex premier, poco prima della presentazione della mozione di sfiducia, un diplomatico pachistano avrebbe ricevuto un avvertimento dal dipartimento di Stato Usa sull’importanza dell’esito per il futuro dei rapporti bilaterali. Washington, ovviamente, ha negato ingerenze. A Khan è subentrato Shehbaz Sharif, presidente del Pml-N, di cui è fondatore e leader il fratello Nawaz, già premier, da anni a Londra dopo una condanna legata alle rivelazioni dei Panama Papers e l’interdizione dai pubblici uffici, chiesta alla Corte suprema da Khan, all’epoca all’opposizione. “Se Sharif prenderà il potere il Pakistan diventerà uno schiavo dell’America”, aveva dichiarato Khan. Il posizionamento internazionale di Islamabad, in realtà, non è cambiato nell’ultimo anno, soprattutto nei riguardi della Cina, di cui il Pakistan resta il più stretto alleato nella regione. Non è cambiata neanche la relazione con l’altro grande vicino, l’India: nonostante le dichiarazioni di apertura alla pace, pronunciate sia da Khan sia dal suo successore, i rapporti restano tesi, ancora di più dal 2019, dopo l’attentato di Pulwama e la revoca dell’autonomia al Jammu e Kashmir indiano.Khan ha attribuito a Sharif anche un piano per eliminarlo fisicamente. Il 3 novembre in una sparatoria durante una manifestazione a Wazirabad, il leader del Pti è stato ferito a una gamba e un sostenitore del suo partito è morto. La polizia ha arrestato un sospetto, che avrebbe agito da solo e sparato al leader politico perché lo riteneva responsabile di diffondere odio e posizioni anti-religiose. Khan, respingendo l’ipotesi dell’estremista religioso solitario, ha dichiarato di essere stato informato di un piano per un ucciderlo ordito dal primo ministro, dal ministro dell’Interno Rana Sanaullah e da un alto ufficiale, il generale Faisal Naseer. Le forze armate hanno un peso rilevante negli equilibri politici del Pakistan (e anche una cooperazione importante con gli Stati Uniti). Il dito puntato contro i vertici militari evidenzia qualcosa in più di un’incrinatura. (segue) (Inn)