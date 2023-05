Usa-Cina: Sullivan non ha discusso date per visita di Blinken durante incontro con Wang Yi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, non ha discusso possibili date per riorganizzare la visita in Cina del segretario di Stato, Antony Blinken, durante il suo incontro a Vienna con il capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi. Lo ha detto un funzionario anonimo dell’amministrazione Biden, durante una call con i giornalisti. Blinken ha rinviato la sua visita dopo l’incidente del pallone spia cinese abbattuto a febbraio dal Pentagono, dopo aver sorvolato per diversi giorni il territorio federale. Interpellato anche sul pallone spia, il funzionario ha affermato che “entrambe le parti hanno riconosciuto questo incidente infelice”, ma che non hanno discusso la questione in maniera approfondita. (Was)