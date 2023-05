Usa: Camera approva proposta repubblicana per riprendere la costruzione del muro al confine meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge presentato dai repubblicani per rafforzare le misure di sicurezza al confine con il Messico, che prevede anche la ripresa della costruzione di un muro tra i due Paesi. La proposta è passata con 219 voti favorevoli e 213 contrari, anche se è impossibile che venga approvata dal Senato, nel quale i democratici hanno la maggioranza. Nei giorni scorsi, anche la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden eserciterà il diritto di veto, nel caso in cui il testo dovesse arrivare sulla sua scrivania. La proposta prevede anche un incremento dei fondi per la polizia di frontiera, un rafforzamento delle misure tecnologiche per la difesa dei confini, nuove restrizioni per i richiedenti asilo e più requisiti per registrarsi sul portale E-verify, utilizzato dal governo per verificare lo status di immigrazione di una persona. (Was)