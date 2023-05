Usa: Linda Yaccarino di “NbcUniversal” in contatto con Musk per sostituirlo alla guida di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linda Yaccarino, a capo della divisione per la pubblicità e le partnership di “NbcUniversal”, è in contatto con Elon Musk e il suo staff per sostituirlo all’incarico di amministratrice delegata di Twitter. Lo hanno riferito fonti anonime al “Wall Street Journal”, poche ore dopo che Musk ha annunciato su Twitter di aver trovato una persona che lo sostituirá alla guida della società, rinominata X Corp. Il miliardario non ha fatto nomi, ma ha precisato che si tratterà di una donna. “Sono felice di annunciare che ho trovato la prossima amministratrice delegata di Twitter: inizierà tra sei settimane circa”, ha scritto il fondatore di Tesla. (Was)