Usa: tetto del debito, riunione tra Biden e leader del Congresso slitta alla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i leader del Congresso, organizzata per continuare le discussioni tese a trovare un accordo per il rialzo del tetto al debito federale, è stata rinviata alla prossima settimana. Lo ha confermato ai giornalisti il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, che avrebbe dovuto partecipare alla riunione insieme al capogruppo democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, e ai leader del Senato: il repubblicano Mitch McConnell e il democratico Chuck Schumer. “Non è stata la Casa Bianca ad annullare l’incontro: tutti abbiamo ritenuto che sia nel migliore interesse delle discussioni”, ha detto McCarthy. (Was)