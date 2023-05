Usa: Trump esulta per l'audience dopo la partecipazione all'assemblea pubblica della "Cnn"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esultato pubblicamente ieri, all'indomani della sua partecipazione all'assemblea pubblica organizzata dall'emittente televisiva "Cnn" che ha raccolto un'audience superiore alle attese - oltre 3,3 milioni di spettatori - e che è stata segnata da esibizioni di evidente simpatia del pubblico nei confronti dell'ex inquilino della Casa Bianca. "Stanno criticando la 'Cnn' per avermi dato una piattaforma da cui dire la verità. Io penso abbiano fatto una cosa molto intelligente, con un'audience stellare che non riscuotevano da tempo", ha scritto Trump sul suo social media "Truth". "E' stato di gran lunga l'evento più grande della serata, della settimana, del mese", ha aggiunto Trump riferendosi all'evento, che l'emittente televisiva ha deciso di interrompere con un quarto d'ora di anticipo, dopo circa 75 minuti, ed è stato segnato da continue interruzioni tra Trump e la giornalista moderatrice, Kaitlan Collins. L'ex presidente, che non ha perso l'occasione di accusare la "Cnn" e i media in generale d'essere prevenuti nei suoi confronti, si è comunque detto soddisfatto d'aver potuto esprimere posizioni "importanti" all'elettorato statunitense, ad esempio in merito all'Ucraina: a tal proposito, Trump ha ribadito che se fosse rieletto alla Casa Bianca nel 2024 la guerra finirebbe "in 24 ore". (segue) (Was)