Usa: Trump esulta per l'audience dopo la partecipazione all'assemblea pubblica della "Cnn" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla continua richiesta dell'intervistatrice di chiarire se voglia "la vittoria dell'Ucraina o della Russia", Trump è stato inamovibile, affermando di volere che "si smetta di morire". "La sinistra radicale strillava di staccare la spina perché si rendeva conto che stavo esprimendo punti importanti sul confine (con il Messico), l'indipendenza energetica, la catastrofe dell'Afghanistan, l'inflazione, Russia/Ucraina e molto altro", ha scritto l'ex presidente. Sul fronte Democratico, e da parte di numerosi mezzibusti della stessa "Cnn", l'assemblea pubblica è stata accolta con sdegno: in molti, come la deputata progressista Alexandria Ocasio Cortez, hanno accusato l'emittente televisiva di aver concesso a Trump una piattaforma per "propagare disinformazione". (Was)