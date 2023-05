Russia: il G7 punta a limitare commercio di Mosca con Cina, India e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze del G7 riuniti a Niigata, in Giappone, si stanno confrontando in merito a possibili misure da adottare per contrastare l'aumento degli scambi commerciali della Russia con Cina, India e Turchia, che ha sinora consentito a Mosca di reggere l'urto delle sanzioni senza precedenti varate dai Paesi occidentali a seguito del conflitto in Ucraina. L'aumento degli scambi commerciali tra la Russia e le tre grandi economie emergenti - l'interscambio coi tre Paesi è aumentato complessivamente di ben 100 miliardi di dollari nell'arco dell'ultimo anno - è in cima all'agenda dei colloqui di tre giorni in corso in Giappone, cui prendono parte anche i banchieri centrali del G7. "Mi aspetto di discutere la risposta necessaria in termini di mantenimento della pressione sulla capacità della Russia di condurre la guerra", ha dichiarato a questo proposito il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki. Nel primo trimestre di quest'anno la Russia ha registrato un attivo delle partite correnti di 18,6 miliardi di dollari, in calo del 70 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per effetto del calo dei prezzi globali dell'energia. La Russia ha però scongiurato un crollo sistemico della sua economia, che quest'anno potrebbe anche tornare a registrare una lieve crescita nonostante le fortissime pressioni da parte dei Paesi membri del G7. La chiave di questa resistenza inattesa sta proprio nelle relazioni economiche e commerciali della Russia con Cina, India e Turchia, che lo scorso anno hanno incrementato le esportazioni verso la Russia del 15 per cento e le importazioni - specie quelle energetiche - di ben l'80 per cento su base annua. (Git)