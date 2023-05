Filippine: assolta l'ex senatrice Leila De Lima, oppositrice dell'ex presidente Duterte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte delle Filippine ha assolto oggi l'ex senatrice Leila De Lima, una tra le più strenue oppositrici politiche dell'ex presidente Rodrigo Duterte, che era stata accusata di aver ricevuto denaro da trafficanti di droga. La 63enne De Lima ha trascorso in carcere gli ultimi sei anni, e a dispetto della sua assoluzione non tornerà immediatamente libera, dal momento che resta pendente un altro caso a suo carico. De Lima era stata incriminata nel 2017, pochi mesi dopo aver avviato una indagine del Senato in merito alla controversa e sanguinosa "guerra al narcotraffico" intrapresa dal presidente Duterte, segnata da migliaia di uccisioni stragiudiziali. Duterte ha ripetutamente accusato l'ex senatrice di connivenza con il narcotraffico durante comizi pubblici e discorsi televisivi. La diretta interessata ha sempre negato, dicendosi vittima di una persecuzione politica. (Fim)