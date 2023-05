India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Bangladesh, Svezia e Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, è impegnato da ieri in un viaggio ufficiale in Bangladesh, Svezia e Belgio. Il ministro concluderà oggi una visita a Dacca, dove prende parte alla sesta edizione della Conferenza sull'Oceano Indiano. All'evento prendono parte il presidente di Mauritius Prithvirajsing Roopun, il vicepresidente delle Maldive Faisal Naseem, la prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina, e ministri da diversi Paesi del mondo. Dal Bangladesh, Jaishankar volerà in Svezia, per la sua prima visita in quel Paese nella veste di ministro degli Esteri indiano. La tappa a Stoccolma coincide con il 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, e con la presidenza di turno svedese dell'Unione europea. In Svezia Jaishankar parteciperà al secondo Forum ministeriale Ue-Indo Pacifico, che fornirà l'occasione per incontri bilaterali con diversi omologhi europei. Il ministro parteciperà inoltre alla sessione inaugurale del Forum trilaterale India-Europa-Usa. Il 15 e 16 maggio, infine, Jaishankar farà tappa a Bruxelles per colloqui con funzionari belgi e dell'Unione europea, e parteciperà al primo incontro ministeriale del Consiglio India-Ue per il commercio e la tecnologia. (Inn)