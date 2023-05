Brasile: scarcerato ex ministro Giustizia arrestato a seguito dei disordini dell'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha ordinato la scarcerazione dell'ex ministro della Giustizia del Brasile ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto federale, Anderson Torres. Il funzionario era responsabile della sicurezza a Brasilia lo scorso 8 gennaio, quando migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro irruppero negli edifici del parlamento, della Corte suprema e della presidenza della Repubblica. Torres è accusato di aver sabotato il piano di sicurezza definito per la manifestazione sfociata negli atti vandalici. Secondo il giudice supremo Alexandre de Moraes sono venute meno le esigenze di custodia cautelare di Torres, e in particolare il rischio di inquinamento delle prove, essendo stati già acquisiti tutti gli atti necessari per portare avanti le indagini. (segue) (Brb)