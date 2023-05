© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Incontro "A che punto è il progetto di riqualificazione della ex scuola sgomberata a Primavalle di via Cardinal Capranica?" promosso dall'Unione inquilini di Roma.Roma, sede del sindacato Unione Inquilini, via Michele Bonelli 4 (ore 17)- Coldiretti Latina incontra il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.Latina, Borgo Piave, Paradise Garden Pigazzi, via Strada Acque Alte, 137 (ore 17)- Presentazione del libro "L'inquilino – Da Monti a Meloni: l'indagine sulla crisi del sistema politico". Lucia Annunziata racconta la cronaca delle ore più drammatiche della storia recente, dalla crisi economica al Covid alla guerra, fino alla mancata elezione di Draghi al Quirinale. Governo dopo governo, queste pagine affrontano la fine della fiducia nei partiti. Lo svuotamento del Parlamento e i patti con cui viene scelto il presidente del Consiglio, l'itinerario dei vari governi e le ragioni del loro rapido logorarsi. L'autrice del libro, Lucia Annunziata ne discute con l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio e il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri.Roma, Villetta Social Lab, via degli Armatori, 3 (ore 18:30) (Rer)