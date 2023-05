Sudan: generale dell'esercito Al Atta, gruppo Wagner sostiene Rsf e sfrutta miniere d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del Consiglio sovrano sudanese, il tenente generale Yasir al Atta, ha confermato in un’intervista alla stampa araba il sostegno del gruppo di mercenari russi Wagner alle Forze di supporto rapido (Rsf) nel conflitto in corso in Sudan. “Wagner sfrutta, per il tramite delle Rsf di Hemeti, le miniere d'oro del Darfur”, ha detto il generale, facendo riferimento alle riserve minerarie di cui è ricco il Paese africano. (Res)