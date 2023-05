Libia-Italia: Khaled al Mishri omaggia ambasciatore Buccino per fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaled al Mishri, presidente dell’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” della Libia con sede a Tripoli, ha ricevuto oggi l’ambasciatore d’Italia nel Paese nordafricano, Giuseppe Buccino. Durante l’incontro Al Mishri ha consegnato al diplomatico un modello della torre dell’orologio della città, in segno di omaggio per la conclusione del suo mandato nel Paese. Al centro dell’incontro anche gli sviluppi politici, il dossier migratorio, la preparazione delle elezioni e il lavoro del Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia (6+6). (Res)