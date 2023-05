Usa: governo in contatto con alleati per includere spie russe arrestate in uno scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti si sta rivolgendo agli alleati internazionali per trovare spie russe attualmente in stato di arresto, al fine di organizzare uno scambio di prigionieri che consenta il rilascio di Paul Whelan ed Evan Gershkovich, detenuti in Russia. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che gli Stati Uniti si stanno rivolgendo agli alleati all’estero perchè “al momento non ci sono spie russe di alto profilo detenute nel Paese”. Una delle fonti ha anche precisato che Washington starebbe valutando un possibile alleggerimento delle sanzioni nei confronti di Mosca, per facilitare un eventuale scambio che dovrebbe includere sia Whelan che Gershkovich. Tra i Paesi che gli Stati Uniti avrebbero contattato ci sarebbero il Brasile, la Norvegia e la Germania, oltre ad una nazione ex sovietica non specificata. (Was)