Casa: assessore Franco, da Regione 1.100 alloggi per studenti in ultimi anni pronti a lavorare con Comune per altri

- “Innanzitutto ringrazio il sindaco Sala e l’assessore Maran per aver organizzato questo incontro con la finalità di risolvere un problema e non di puntare il dito e accusare gli altri senza guardarsi in casa. Cosa che non sempre succede tra gli esponenti del Pd che in questi giorni si sono occupati del tema casa. Solo lavorando insieme si possono affrontare positivamente tante questioni importanti”. Lo afferma l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, che oggi ha partecipato a Palazzo Marino all’incontro con i rettori e i vertici del Comune per parlare del caro-affitti e delle difficoltà degli studenti fuorisede. Regione Lombardia negli ultimi tre anni ha messo a disposizione circa 1.100 posti letto per chi studia a Milano, da affittare a un canone calmierato (in media di 350 euro al mese). Ha un pensionato studentesco nel quartiere Stadera con 110 posti alloggio (in gestione a un operatore economico), il Campus Martinitt per 439 posti letto (gestione Aler Milano – Università Statale) e lo studentato di via Attendolo Sforza - Ripamonti per 316 posti letto (in locazione all’Università Statale). (segue) (Com)